(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Более пяти тысяч татарстанцев ограничены в выезде из России за долги по налогам, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Судебные приставы в целях принуждения граждан исполнять законные требования применяют широкий спектр принудительных мер: арест и изъятие имущества, удержание средств из заработной платы и денежных средств, находящихся в банке и иных кредитных организациях, запрет на регистрацию имущества, ограничение в праве управления транспортными средствами, а также ограничение в выезде за пределы Российской Федерации», — уточнила Халимова.

Она также отметила, что постановление об ограничении права выезда может быть выписано при долге уже в 30 тысяч рублей, однако иногда страну должник не сможет покинуть и с долгом в 10 тысяч.

По данным УФССП, за этот год приставы вернули по налоговым платежам свыше 2,7 млн рублей, в рамках взыскания налоговых задолженностей арестовали имущество неплательщиков на 211 млн.

Лилия Халимова настоятельно рекомендует татарстанцам проверять информацию о наличии задолженностей в соответствующем разделе на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов.

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