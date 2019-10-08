(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). В Татарстане два фермерских хозяйства получили бесплатные сертификаты «Халяль» на свою продукцию. Профинансировал их получение Фонд поддержки предпринимательства РТ, сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

«Подведомственный Минэкономики Татарстана Фонд поддержки предпринимательства профинансировал получение сертификатов “Халяль“ сельскохозяйственным кооперативом “Юлдыз“ и крестьянско-фермерским хозяйством Рамили Щукиной. С сентября эти предприятия Кайбицкого района РТ имеют право ставить дополнительную маркировку на выпускаемую продукцию», – сказано в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули: «Размер финансовой поддержки на два сертификата составил 180 тыс. рублей, покрыв тем самым их полную стоимость».

КФХ Рамили Щукиной специализируется на производстве молока, говядины, конины и баранины. Сертификат предприятие получило для цеха заготовки мяса.

Сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив «Юлдыз» приобрел сертификат на производство продукции из конины, баранины и птицы.

Сертификат дает право на производство и сбыт продукции с маркировкой «Халяль». При этом халяльные стандарты требуют от предпринимателя обеспечения дополнительных мер безопасности и экологичности процесса производства, хранения, транспортировки и реализации продукции.

«Много запросов от предпринимателей поступает на льготное получение сертификатов, и мы выступили с ответным решением – выделять суммы на покрытие затрат на сертификацию», – прокомментировал событие министр экономики РТ Фарид Абдулганиев

Фонд поддержки предпринимательства Татарстана может профинансировать получение сертификата «Халяль» только компаниям малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы и работают в республике более месяца. Финансовая поддержка может покрывать до 100% расходов предприятия, но не более 700 тыс. рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.