Развлекательный комплекс «Ривьера» продают на Avito за 798,5 млн рублей

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Два объявления о продаже развлекательного комплекса «Ривьера» появились на интернет-сервисе Avito. Стоимость здания продавец оценивает в 798,5 млн рублей.

«В состав здания развлекательного комплекса входят пятизальный кинокомплекс, комплекс боулинга с 10 дорожками, комплекс дискотеки, комплекс ресторанов, кафе, фаст-фудов, ультрасовременный двухъярусный ночной клуб, разнообразная игровая зона, мужской клуб», – сказано в объявлении.

Продавец также отмечает, что здание 2007 года постройки с земельными участками общей площадью 27,3 тыс. кв. метров находится в отличном состоянии и не требует вложений.

«Реализация имущества осуществляется в соответствии с ФЗ № 127 “О несостоятельности (банкротстве)“», – указано в описании.

Кроме того, сообщается, что в случае отсутствия покупателя цена здания 9 ноября снизится до 763,8 млн рублей, 16 ноября – до 729 млн рублей, а 22 ноября ценник и вовсе опустят до 694,5 млн рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в отношении развлекательного комплекса «Ривьера» 27 апреля стартовало конкурсное производство. Такое решение стало итогом заседаний, прошедших после подачи иска со стороны Татфондбанка. Разбирательство началось в октябре 2017 года: АСВ предъявило претензии к РК «Ривьера» на 156,9 млн рублей.

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