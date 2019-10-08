В тепло челнинских многоэтажек с ближайших полей прибежали дикие хомяки

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). В многоэтажках Набережных Челнов обосновались дикие хомяки. Жительница дома 20/06 микрорайона Замелекесье сообщила, что у них в подъезде бегают мыши, а недавно появились новые грызуны – хомяки. Об этом пишут «Челнинские известия».



Грызуны бегут с ближайших полей в тепло. Челнинка успела сделать фотографию нарушителя спокойствия. На снимке грызун похож на карбыша. По словам специалиста парка «Нижняя Кама» Ринура Бекмансурова, данный хомяк достаточно агрессивный. С этим животным знакомы многие садоводы.



«Решать проблему грызунов лучше всего с помощью кошек», – считает специалист.



В управляющей компании «Строим будущее» мастер по дому сообщила, что в доме периодически проводят обработку от мышей, а хомяков они никогда не встречали и жалоб на них не получали.

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