WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

8 октября 2019, 21:52

Спорт

Вратарь ФК «Нефтехимик» второй раз подряд попал в сборную ФНЛ по итогам тура

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Спорт

Вратарь ФК «Нефтехимик» второй раз подряд попал в сборную ФНЛ по итогам тура

В списке лучших игроков оказался бывший футболист казанского «Рубина», забивавший когда-то «Барселоне» на «Камп Ноу».

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Голкипер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Голубев включен в символическую сборную по итогам 16-го тура первенства ФНЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги 1fnl.ru. Это уже второе попадание 26-летнего вратаря в список лучших игроков тура.

Интересно, что в символической сборной 16-го тура значится и полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев, хорошо известный казанским любителям футбола по игре за «Рубин». Трехкратный чемпион России по футболу (два раза в составе «Рубина» и один — в составе «Зенита») попал в сборную ФНЛ также во второй раз. Когда-то он забивал в ворота «Барселоны», играя на знаменитом «Камп Ноу».

Нижнекамский «Нефтехимик» довольно успешно выступает в первенстве ФНЛ. В матче 16-го тура подопечные Юрия Уткульбаева в гостях обыграли команду «Чайка» из Песчанокопского (1:0). После 16 туров «Нефтехимик» занимает 5 место в турнирной таблице ФНЛ. На счету нижнекамцев 26 очков. Столько же и у занимающего строчку выше ярославского «Шинника». Первая тройка команд пока располагается следующим образом: «Торпедо» (Москва) — 41 очко, «Химки» — 34, «Ротор» — 31.

Следующий матч «Нефтехимик» сыграет 12 октября в Казани против воронежского «Факела». Напомним, что стадион в Нижнекамске на данный момент находится на реконструкции, в связи с чем, команда проводит домашние матчи первенства ФНЛ на стадионе «Рубин».

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