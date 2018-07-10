Фаттахов: В 2020 году все детские лагеря Татарстана будут продавать путевки онлайн

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). К следующему году к онлайн-сервису по продаже путевок планируется подключить все республиканские учреждения детского отдыха и оздоровления. Об этом на брифинге по итогам летней оздоровительной кампании сообщил министр по делам молодежи Дамир Фаттахов.

«К летней оздоровительной кампании 2020 года при наличии необходимых финансовых и организационных ресурсов планируется, что к проекту будут подключены все имеющиеся в республике учреждения детского отдыха и оздоровления», — заявил Фаттахов.

По его словам, республиканский онлайн-сервис был презентован на федеральных площадках, и его высоко оценила министр просвещения РФ Ольга Васильева. Кроме того, Татарстан изучает опыт других регионов по электронной продаже путевок, в частности Ямала и Дагестана.

«Пока рано говорить о полноправной программе, но поступательно мы должны прийти к тому, что процесс заявки и покупки путевки, а также изучения лагеря родителями будет проходить онлайн», — отметил министр.

В этом направлении Минмолодежи РТ ведет совместную работу с Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ, добавил Фаттахов.

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