Артисты Татгосфилармонии исполнили песни из мультфильмов в Детской школе искусств Менделеевска

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Артисты филармонического музыкально-литературного лектория Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая выступили в Детской школе искусств Менделеевска. Об этом пишут «Менделеевские новости».



Музыканты представили концертную программу «Песни из мультфильмов».



Концерт состоялся при участии заслуженного артиста РФ Георгия Ибушева, заслуженного артиста РТ Владимира Васильева, солистов, лауреатов международных конкурсов Гульнары Байназаровой, Алисы Маминой, Дмитрия Босова, Ильяса Камалова (виолончель), Дарьи Левановой (скрипка).



В программу вошли любимые детьми и взрослыми композиции из легендарных мультфильмов.





Для менделеевцев прозвучали знаменитые мелодии «Улыбка», «Песенка мамонтенка», «Голубой вагон», «Чунга-чанга», «Луч солнца золотого» и многие другие. Эти композиции позволили учащимся школ перенестись в светлый и беззаботный мир, полный невероятных приключений.

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