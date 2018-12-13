В «Бахетле» опровергли информацию об отказе от производства еды в магазинах

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В сети супермаркетов «Бахетле» опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что в принадлежащих ей магазинах перестанут выставлять на прилавки продукцию собственного производства. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе торговой сети.

«Мы готовим на месте, в цехах, которые расположены в самих супермаркетах. Некоторые заготовки мы делаем централизованно – чистим овощи, делаем фарш, но готовим уже в самих супермаркетах. Мы не планируем пересматривать такой способ работы и видим в этом наше преимущество перед другими сетями», – напомнили в «Бахетле».

В сети супермаркетов заверили: «Салаты, выпечка, горячие блюда и другие продукты, которые должны попадать на прилавки в свежайшем виде, и в дальнейшем будут готовиться в самих супермаркетах».

Впрочем, в компании напомнили, что у нее уже есть централизованные производства, где готовят чак-чак, пельмени, печенья, квас, сыры, рыбные и мясные деликатесы, лапшу, майонезы и соусы по единой технологии. Переводить на централизованное производство будут только те продукты, на качество которых это не повлияет, подчеркнули в «Бахетле».

Ранее некоторые средства массовой информации сообщили, что сеть супермаркетов «Бахетле» планирует отказаться от приготовления еды в своих магазинах. Блюда якобы будут поставляться централизованно и готовиться заранее.

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