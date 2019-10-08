Россия и Турция будут рассчитываться рублями и лирами

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Правительства России и Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальной валюте. Теперь две страны смогут рассчитываться друг с другом рублями и лирами, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

«4 октября состоялось подписание соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о расчетах и платежах, направленного на расширение и укрепление межбанковского взаимодействия, а также обеспечение бесперебойности расчетов между хозяйствующими субъектами РФ и Турции», – сказано в сообщении.

С российской стороны соглашение подписал первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов, с турецкой – министр казначейства и финансов Берат Албайрак.

Помимо постепенного перехода к использованию национальных валют, рубля и лиры, при расчетах между двумя странами, будет создана инфраструктура финансового рынка. Привлекательность национальных валют для хозяйствующих субъектов предполагается увеличить.

Соглашение предусматривает также расширение инфраструктуры приема российских карт «МИР» на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT – системе передачи финансовых сообщений Банка России.

Кроме того, РФ и Турция намерены поддерживать открытие и расширение использования открытых между коммерческими банками государств прямых корреспондентских счетов – для развития трансграничных расчетов. Повышать уровень ликвидности национальных валют планируется с помощью выпуска российскими и турецкими эмитентами долговых ценных бумаг на национальных рынках двух стран.

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