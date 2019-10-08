Путин назначил директором ФСИН России кадрового офицера ФСБ

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин назначил новым директором Федеральной службы исполнения наказаний 55-летнего Александра Калашникова, который ранее занимал пост руководителя ФСБ России по Красноярскому краю. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на сайт ведомства.

«На этом посту он сменил генерал-полковника Геннадия Корниенко, который руководил службой с 2012 года», – говорится в сообщении.

Александр Калашников работал в органах госбезопасности с 1987 года. Карьеру начал с должности оперуполномоченного, дослужившись до замруководителя подразделения Центрального аппарата ФСБ России.

С 2011 по 2017 год Калашников возглавлял управление ФСБ России по Республике Коми. А в мае 2017 года он был назначен руководителем регионального управления ФСБ России по Красноярскому краю. Александр Калашников имеет звание генерал-лейтенанта, награжден ведомственными наградами.

Ранее Президент РФ подписал указ о снятии Геннадия Корниенко с должности директора ФСИН. Причиной увольнения стало достижение Корниенко 65 лет - предельного возраста нахождения на службе.

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