В Самарской области в дорожной аварии погиб судья из Лениногорска

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). В Самарской области в аварии погиб 68-летний городской судья из Лениногорска. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.

По их информации, смертельная авария произошла 5 октября в Самарской области.

Владимир Иваничев работал федеральным судьей Лениногорского горсуда с 1986 года. В 2015 году он ушел в почетную отставку, а в 2019 году был привлечен к исполнению обязанностей судьи Лениногорского городского суда РТ. Он был поощрен благодарственными письмами Управления Судебного департамента в РТ и Госсовета РТ.

«Однажды для себя выбрав работу судьи, он оставался верным ей. Его всегда отличали глубокие знания законодательства, целеустремленность, настойчивость, трудолюбие и деловые качества. Все годы жизни он занимал позицию законности, справедливости и объективности», — рассказали в суде Лениногорска.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.