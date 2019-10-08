Казанцы смогут сдать пластиковые карты, алюминиевые банки и капроновые колготки на переработку

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). В воскресенье, 13 октября, в Казани экологические активисты будут собирать вторсырье и одежду на переработку. Мобильный пункт приема разместится в одном из торговых центров города, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
В числе того, что казанцы смогут сдать на переработку, — пластиковые бутылки и контейнеры, мягкий пластик, стекло, жестяные и алюминиевые банки, CD-диски, пластиковые карты, капроновые колготки, джинсы, зонтики и шторки для ванн. Отдельно активисты будут принимать корм для собак, одеяла и миски для приюта «Кот и Пес».
Чтобы присоединиться к акции, нужно изучить инструкцию по подготовке вторсырья и ознакомиться со списком вещей, которые можно и нельзя сдавать на переработку.
Мобильный пункт приема будет работать с 11 до 13 часов по адресу Оренбургский тракт, 174.