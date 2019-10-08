Компания «Акульчев» судится с сербской фирмой из-за неоплаты товара

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Производитель кондитерских изделий – ВТК «Акульчев» требует взыскать с сербской компании Rustorg Company более 4 млн рублей долга. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда РТ.

«Общество с ограниченной ответственностью “ВТК "Акульчев"“, г. Елабуга <...> обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к Rustorg Company d.o.o, Сербия, г. Белград, <...> о взыскании 4 млн 263 тыс. 10 рублей 16 копеек долга, 44 тыс. 315 рублей расходов по оплате государственной пошлины», – указано в материалах дела.

«Акульчев» поставил сербской фирме кондитерские изделия, за которые Rustorg Company не рассчиталась. В связи с тем, что компания-ответчик зарегистрирована не на территории России, дело начнут рассматривать не раньше декабря текущего года.

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