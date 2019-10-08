В Верхнеуслонском районе завершилась рекультивация несанкционированных карьеров

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). В течении трех лет Верхнеуслонский район проводил работы по рекультивации карьеров в Кильдеевском сельском поселении, Шеланговском, Нижнеуслонском, Набережно-Морквашском. На сегодняшний день эта работа успешно завершена. Об этом пишет «Волжская новь».



В течение нескольких лет на территории района появились несанкционированные карьеры, которые долгие годы разрабатывались с целью добычи бесплатного песка, щебня, гравия.



Однако такое халатное отношения привело к ухудшению экологической обстановки и эрозии почвы.



Специалисты выразили надежду на сознательность граждан и на то, что на старых местах не сформируются новые карьеры.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за неполной рекультивации карьера в Альметьевском районе компания заплатит крупный штраф.

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