Нобелевскую премию по физике присудили за открытие экзопланеты и изучение Вселенной

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). В этом году Нобелевскую премию по физике присудили за открытие первой экзопланеты и изучение истории Вселенной. Ее обладателями стали Джим Пиблс, Мишель Майор и Дидье Кело, сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Американский и канадский физик Пиблс награжден за его «теоретические открытия в физической космологии». Изыскания ученого посвящены эволюции Вселенной с момента ее зарождения и до настоящего времени.

Швейцарские же астрономы Майор и Кело отмечены за то, что в 1995 году открыли первую экзопланету, вращающуюся вокруг похожей на Солнце звезды 51 Pegasi (экзопланеты – планеты, находящиеся вне Солнечной системы – прим. Т-и).

Американец получит половину премии, а вторую половину разделят между собой швейцарцы. В 2019 году, как и в 2018-м, размер премии равняется 9 млн крон (примерно 900 тыс. долларов). Церемония награждения лауреатов по традиции состоится 10 декабря – в этот день умер основатель Нобелевской премии Альфред Нобель.

Как сообщало ИА «Татар-информ», в прошлом году обладателями Нобелевской премии по физике стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Муру и канадка Донна Стрикланд – за новаторские изобретения в области лазерной физики.

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