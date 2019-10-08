Актанышцы победили на чемпионате Татарстана по борьбе на лошадях «Аударыш»

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). На территории конного двора «Алмакай» около деревни Верхний Каран Лениногорского района РТ состоялся I чемпионат Татарстана по национальному виду спорта «Аударыш» – борьбе на лошадях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Актанышского района.

В конном состязании приняли участие борцы из Тукаевского, Азнакаевского, Актанышского, Ютазинского, Бугульминского, Сабинского, Рыбно-Слободского и Лениногорского районов республики.

Чемпионат начался с показательных выступлений гостей с Горного Алтая. Главный судья соревнований, президент «Этноспорта» Республики Алтай Ербол Едильбаев отметил, что рад присутствию в Татарстане патриотов своего народа. «Желаю вашим ребятам добиться успехов по данному виду спорта», – пожелал он участникам состязаний.





Организатор соревнований и руководитель конного двора «Алмакай» Фарит Набиуллин перед поединками огласил правила соревнований, согласно которым два наездника на лошадях татарской породы атакуют друг друга с целью стянуть соперника с лошади. Есть одно условие – тянуть можно только за полотенце, привязанное к поясу борца.

Участники чемпионата соревновались в четырех весовых категориях. В своих весовых категориях взяли верх актанышцы Рафиль Галиев и Риман Ханов. Победителям состязаний «Аударыш» вручили дипломы, кубки и денежные призы.

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