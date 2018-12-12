В челнинском татарском театре сбор от спектакля перечислят на счет семьи умершего артиста

(Набережные Челны, 8 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережночелнинском татарском драматическом театре сбор от спектакля перечислят на счет семьи безвременно умершего артиста Фаниса Сагабутдинова, сообщили в театре.

15 октября труппа сыграет спектакль «Испытание судьбы» и посвятит его светлой памяти артиста Фаниса Сагабутдинова, которого не стало в прошлом году на 36-м году жизни. Все средства, собранные со спектакля, будут перечислены на счет его семьи. Деньги пойдут на установку надгробного камня на кладбище деревни Саклаубаш Сармановского района, где похоронен Сагабутдинов.

Это не первый случай, когда труппа татарского драматического театра Автограда отдает дань уважения погибшему талантливому коллеге.

Свой 30-й творческий сезон театр открыл премьерным спектаклем «Хуш, Агыйдел» («Прощание с Агиделью») по пьесе Ягъсуфа Шафикова. Масштабная драма повествует о трагическом событии – переселении жителей Набережных Челнов при строительстве плотины через Каму и затоплении деревни Салагыш.

В этот же вечер состоялась традиционное вручение премий по итогам работы в прошлом театральном сезоне. Кроме привычных номинаций за лучшие роли, была утверждена и специальная – «Память». Ее посмертно удостоился Фанис Сахабутдинов, а получил его сын – Солтан.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.