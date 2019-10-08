Песошин и Гоцанюк обсудили вопросы сотрудничества Татарстана и Крыма

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк обсудили вопросы развития межрегионального сотрудничества в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.

Песошин и Гоцанюк рассмотрели несколько перспективных направлений взаимодействия регионов — строительство, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальный комплекс, здравоохранение, санаторно-курортный отдых, АПК и другие.

Крымчане заинтересовались опытом Татарстана в области создания Единого расчетного центра, подготовки медицинских кадров и развития первичного звена здравоохранения, развития рынка газомоторного топлива и совершенствования инфраструктуры промышленных площадок.

Во встрече также приняли участие заместитель Премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров, заместитель Премьер-министра РТ — глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров, вице-премьер РТ — глава Минпромторга РТ Альберт Каримов, глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова и руководитель АИР РТ Талия Минуллина.

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