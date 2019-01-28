В РТ объем туристических услуг за первое полугодие 2019 года вырос почти на 19%

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане объем платных туристических услуг за первое полугодие 2019 года вырос на 18,6%. Об этом говорится в заключении Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству на проект закона о бюджете республики.

«Объем платных услуг в сфере туризма (услуги гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, платные услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги, услуги специализированных коллективных средств размещения) за первое полугодие 2019 года вырос на 18,6% по сравнению с первым полугодием 2018 года и составил свыше 6,5 млрд рублей», – сказано в документе.

Туризм становится заметным фактором развития экономики Татарстана, констатировали члены Комитета Госсовета РТ по экономике.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2018 году Татарстан принял 3,4 млн туристов. «В среднем можно говорить, что поток туристов ежегодно увеличивается на 8%», – заявляла на брифинге в Доме Правительства РТ официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

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