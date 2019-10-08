(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Жительницы Татарстана отправили 245 тысяч рублей аферистам, которые представились работниками банка, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Злоумышленники действуют по одной схеме – представляются сотрудниками службы безопасности банка и сообщают о том, что счета жертв находятся в опасности», — рассказали в полиции.

В итоге 70-летняя нижнекамка доверилась злоумышленникам и перевела на их счет 45 тысяч рублей, а 27-летняя жительница Лаишево – более 200 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество».

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