В Бугульме стартовала прививочная кампания против гриппа

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). В рамках Национального календаря профилактических прививок в Бугульминский район поступила партия вакцины против гриппа «Совигрипп» в объеме 24 тыс. 28 доз для иммунизации детей и взрослых. Об этом пишет «Бугульминская газета».



За период прививочной кампании планируется привить 56010 жителей Бугульминского района.



Вакцинации подлежат дети в возрасте от шести месяцев, школьники, взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы), беременные женщины, взрослые старше 60 лет и другие лица.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что главный санитарный врач РТ Мария Патяшина сделала прививку от гриппа на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

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