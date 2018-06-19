В Татарстане билеты на электрички подорожают впервые с 2015 года

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Стоимость билетов на электрички в Татарстане вырастет с 14 октября согласно постановлению Госкомитета РТ по тарифам, но останется одной из самых низких в Приволжском федеральном округе. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в отделе по связям с общественностью пригородной пассажирской компании «Содружество».

«Стоимость проезда с первой по вторую десятикилометровые зоны, а также в четвертой зоне увеличилась на два рубля. Стоит особо отметить, что тариф на пригородные железнодорожные перевозки по территории Республики Татарстан не менялся с декабря 2015 года. Даже с учетом изменений он остается одним из самых низких в ПФО», – заверили в компании.

Один из самых популярных маршрутов среди татарстанцев – из Казани до Зеленого Дола подорожает с 56 до 60 рублей. Также жители РТ часто едят в соседние республики: билет в чувашский Канаш подорожает на четыре рубля и будет стоить 302,8 рубля, а доехать на электричке в удмуртский Кизнер окажется дороже всего – 366 рублей.

В целом со следующей недели тариф с первой по вторую десятикилометровые зоны по маршруту следования пассажира составит 24 рубля, на третью и четвертую десятикилометровые зоны – 18 рублей за каждую зону дополнительно. Далее с пятой по восьмую зоны – 16 рублей за каждую зону дополнительно, с девятой по тринадцатую – 14 рублей за каждую зону дополнительно, с четырнадцатой по двадцатую – 12 рублей за каждую зону дополнительно.

Также в октябре изменятся тарифы на перевозку детей пригородными поездами – за проезд ребенка в возрасте пяти-семи лет татарстанцы будут платить 25% от полной стоимости билета.

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