Айрат Фаррахов: Льготы на «просрочку» могут стать источником злоупотреблений

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила парламентариям не взимать НДС и налог на прибыль с продуктов, у которых истекают сроки годности. Предполагается, что такие продовольственные товары будут безвозмездно направлены на благотворительные цели, пишут «Известия».

«НДС — это 40% федерального бюджета, прибыль — 17%, основа регионального бюджета. Поэтому есть такое правило, что до 1 октября все изменения в налоговое законодательство должны быть приняты. Соответственно, мы сможем рассматривать эту инициативу только через год», — прокомментировал депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов.

Инициатива о льготах для ритейлеров возникла из-за налоговых проверок X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). В ряде СМИ появилась информация, что компанию подозревают в причастности к незаконному возмещению НДС. Кроме того, практика передачи продуктов на благотворительность в России не распространена. После того как их срок годности истекает, ритейлер снимает их с учета и списывает на утилизацию за счет собственных средств. Таким образом, дополнительные расходы сетей могут составить до 40% от стоимости продукции.

«Я всегда против льгот, потому что мы не всегда можем определить их эффективность. Они становятся источником для сокрытия истинного состояния дел. В данной ситуации, если мы устанавливаем льготы на продукты с истекающим сроком годности, есть большая возможность для злоупотреблений. Я считаю, что это не самое лучшее [решение], даже под таким благовидным предлогом, как помощь людям, которые в этом нуждаются», — отметил собеседник агентства.

Депутат также считает, что необходимо разработать государственную программу, в рамках которой нуждающимся выделяли бы продуктовые чеки.

«Надо или не надо помогать людям, которые нуждаются? Однозначно надо, но не давать им испорченные продукты и продукты с истекающим сроком годности. Нужны государственные программы, [в рамках которых] людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, будут предоставлять продуктовые чеки», — заключил Фаррахов, добавив, что таким образом государство сможет обеспечить поддержку не только своим гражданам, но и ритейлерам.

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