Детсад, культурный центр и несколько домов Советского района Казани лишатся воды на сутки

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). В Советском районе Казани завтра, 9 октября, произойдет отключение воды. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Водоснабжение нескольких зданий окажется отключено с 9 часов утра 9-го числа до 9 часов 10-го числа. Причиной прекращения подачи воды станут работы на водопроводных сетях, отмечается в сообщении.

Отключение затронет детский сад № 349 (ул. Николая Ершова, д. 55в), культурный центр «Сайдаш» (ул. Николая Ершова, д. 55а) и жилые дома №№ 55, 55б, 55е, 57б и 57в по этой же улице.

«МУП “Водоканал“ просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам», – информирует мэрия Казани.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.