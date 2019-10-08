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Татар-информ

8 октября 2019, 20:48

Общество

Детсад, культурный центр и несколько домов Советского района Казани лишатся воды на сутки

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Общество

Детсад, культурный центр и несколько домов Советского района Казани лишатся воды на сутки

Причиной отключения водоснабжения станут работы на водопроводных сетях.

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). В Советском районе Казани завтра, 9 октября, произойдет отключение воды. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Водоснабжение нескольких зданий окажется отключено с 9 часов утра 9-го числа до 9 часов 10-го числа. Причиной прекращения подачи воды станут работы на водопроводных сетях, отмечается в сообщении.

Отключение затронет детский сад № 349 (ул. Николая Ершова, д. 55в), культурный центр «Сайдаш» (ул. Николая Ершова, д. 55а) и жилые дома №№ 55, 55б, 55е, 57б и 57в по этой же улице.

«МУП “Водоканал“ просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам», – информирует мэрия Казани.  

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