В Казани задумались над созданием музея городского транспорта в депо конного трамвая

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Для здания бывшего трамвайного депо (ул. Клары Цеткин, д. 29), предназначавшегося изначально для конного трамвайного сообщения Казани, разработана идейная концепция переформатирования под музей городского транспорта. Об этом сообщил заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров.

Постройка 1875 года, служившая в последнее время фактически гаражом (депо спецтехники) «Метроэлектротранса», была внесена в список объектов культурного наследия регионального значения в 2013 году.

«Исторически здесь были павильоны промышленной выставки Казани, а рядом сад “Тиволи“. Здесь проходила первая “конка“, а потом – и трамвай. В пустующем здании и на территории мы предлагаем сделать выставку транспорта, в первую очередь – сохраненных трамваев. Частью экспозиции могут стать троллейбусы и автобусы, механизмы, фонарные столбы и другие артефакты», – обрисовал идеи концепции по преобразованию здания Кадыров.

За предложение по реинкарнации старинного депо он поблагодарил неравнодушных жителей-активистов и фанатов городского транспорта, выразив при этом надежду, что инициатива будет реализована.

Желающие поддержать проект или предложить свои идеи по использованию в современной Казани здания дореволюционного депо могут направлять предложения в адрес Министерства транспорта РТ и «Метроэлектротранса».

Вместе со зданием бывшей пожарной каланчи, в которой предлагается разместить инфоцентр об Адмиралтейской слободе, музей городского транспорта, выразил уверенность Кадыров, поспособствует преобразованию со временем Кировского района в «жемчужину города Казани». «Это будет первым серьезным толчком, драйвером развития территории», – анонсировал заместитель главного архитектора столицы Татарстана.

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