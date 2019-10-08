ВСК пригласила воспитанников детских домов на выставку М.Видео Electronics Show 2019

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Воспитанники центров содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» и «Спутник» по приглашению Страхового дома «ВСК» приняли участие в игровых состязаниях в специальной киберзоне на выставке электроники М.Видео Electronics Show 2019. Оба детских дома находятся под опекой благотворительного фонда «Страна футбола», организованного российским вратарем Игорем Акинфеевым.

В киберзоне ВСК для юных спортсменов были организованы состязания по современным играм, таким как FIFA 20 и Mortal Kombat 11, на консолях Xbox One X. Вратарские навыки воспитанники детских домов смогли продемонстрировать в специальной VR-зоне, где был организован виртуальный футбольный симулятор. А в завершение дети показали мастерство владения уже не виртуальным, а настоящим мячом. В итоге каждый получил памятные подарки от ВСК за киберспортивные успехи и командный дух.

Страховой дом «ВСК» и благотворительный фонд «Страна футбола» реализуют совместный социальный проект «Пенальти» в поддержку талантливых детей и начинающих молодых футболистов. В рамках проекта каждый, кто приобретает полис ВСК по программам КАСКО, страхования жилья, здоровья и путешествий, может получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны, поддержав талантливых футболистов.

Для этого при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК страхование» нужно ввести специальный промокод PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, будет направлена в благотворительный фонд «Страна футбола».

«Мы рады поддержать талантливых детей, чтобы они получили больше возможностей для обучения и реализации своего потенциала, – отметил председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк. – Социальная ответственность – важная составляющая миссии нашей компании. Я надеюсь, что этот большой федеральный проект найдет народный отклик и поможет развитию юношеского, а в дальнейшем и всего российского футбола».

«Фонд “Страна футбола“ создан для обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов. Для этого мы хотим построить эффективную систему отбора и обучения юных спортсменов, а также механизм подготовки детских тренеров. Я рад, что достигать этих целей мы будем вместе с одной из самых надежных страховых компаний страны – ВСК», – рассказал Игорь Акинфеев.

Подробная информация о проекте доступна на penalty.vsk.ru.

Страховой дом «ВСК» работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании включает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств.

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