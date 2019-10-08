Татарстанка Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира по теннису с фондом в полмиллиона долларов

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Казанская теннисистка Вероника Кудерметова успешно стартовала в турнире Tianjin Open, который проходит в Китае.

В 1/16 финала 22-летняя спортсменка уверенно обыграла 26-летнюю австралийку хорватского происхождения Айлу Томлянович – 2:0 (6:4, 6:2). Поединок продолжался 1 час 19 минут. Следующей соперницей Кудерметовой станет китаянка Сайсай Джэн, 26-я ракетка мира.

Tianjin Open – это международный женский теннисный турнир. С 2014 года он проходит на кортах классификации «хард» в международном теннисном центре китайского города Тяньцзина. Общий призовой фонд соревнований – 500 тыс. долларов. В 2017-м победителем турнира стала бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова.

Действующим победителем турнира Tianjin Open является французская теннисистка Каролин Гарсия, на данный момент – 31-я ракетка мира. В этом году француженка также участвует в турнире и начала его с победы, обыграв 18-летнюю россиянку Анастасию Потапову – 2:1 (2:6, 6:2, 6:2).

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