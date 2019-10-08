Кругосветные путешественники на УАЗе-«буханке» в конце октября доедут до Казани

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Рамис Латыпов). Экипаж УАЗа-«буханки», совершающий первое кругосветное путешествие вокруг земли на автомобиле отечественного производителя, планирует 23 или 24 октября доехать до Казани. Об этом журналисту ИА «Татар-информ» сообщил один из членов экипажа – Рустем Казанбаев.

«Мы собираемся принять участие в туристическом форуме, который будет проходить в Казани с 23 по 25 октября. Сейчас ведем переговоры с Госкомитетом по туризму. У меня огромное желание встретиться с [Президентом РТ] Рустамом Миннихановым. Такой запрос мы комитету послали. Во-первых, он машины любит. А во-вторых, наше путешествие стало как бы символом единства татар всех континентов», – рассказал собеседник агентства.

Кругосветное путешествие на УАЗе-«буханке» стартовало в 2017 году из Москвы. Экипаж состоит из трех человек. Рустем Казанбаев родился в Башкортостане, но живет в Казани. Александр Морозов (Саша Холодный) и Николай Баландинский – жители Подмосковья. Они считают себя вторыми после Гагарина кругосветными путешественниками, использующими отечественную технику, и мечтают попасть в Книгу рекордов России.

Экипаж проехал на микроавтобусе через Европу, Африку и Латинскую Америку. Сейчас он следует из Владивостока в Москву. Согласно принятым правилам, кругосветные путешественники должны минимум дважды пересечь экватор, побывать во всех часовых поясах и доехать до начальной точки. Как только экипаж доберется до Москвы, все условия будут выполнены, но путешественники планирует заехать и на Северный Кавказ.

«Сейчас мы в Читинской области. По дороге у нас возникла сложность. Под Хабаровском сломался мост. Это одна из самых крупных поломок за все кругосветное путешествие. Мы его заменили, так что в принципе машина чувствует себя нормально. Это, наверное, самый холодный этап. В Приморье было тепло, в Сибири достаточно прохладно», – заметил Казанбаев.

Путешественник на всех континентах поднимает флаг Татарстана. Как уже сообщало ИА «Татар-информ», Рустем Казанбаев поднимал республиканский флаг в тех местах, где его еще никогда никто не поднимал – например, на мысе Доброй Надежды и в Гайане. Он также встречается с местными татарами – так, во Владивостоке он провел встречу с местным предпринимателем Салаватом Фатхуллиным.

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