Президент Татарстана обсудил с Премьер-министром Крыма вопросы сотрудничества двух регионов

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк сегодня обсудили вопросы сотрудничества двух республик. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Юрий Гоцанюк возглавил Совет министров Республики Крым 1 октября этого года. Татарстан стал первым субъектом Федерации, который он посетил после своего назначения.

Встреча прошла в Доме Правительства РТ. В ходе нее стороны «рассмотрели вопросы развития межрегионального сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сфере, обсудили обмен опытом в части государственного и муниципального управления, затронули ряд других актуальных вопросов», отмечается в сообщении.

Помимо Рустама Минниханова, с татарстанской стороны во встрече приняли участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин и вице-премьер – министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов.

Ранее в Казани представители крымской делегации побывали в Агентстве инвестиционного развития РТ, ознакомились с экономическим и инвестиционным потенциалом Татарстана, а также с возможностями электронных торговых площадок. Программа рабочего визита включает также посещение казанского ИТ-парка, Иннополиса, центра «Эйдос-медицина» и технополиса «Химград».

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