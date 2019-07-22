Штрафы и увольнения: в Казани рассказали, как борются с кондукторами, обманывающими пассажиров

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Руководитель ПАТП-2 Альберт Мухаметшин рассказал, какие меры на их предприятии предусмотрены для кондукторов и водителей за обман пассажиров и нарушение трудового кодекса. За первичное нарушение с сотрудниками проводят беседы или штрафуют, а за повторный проступок – увольняют.

«По выявлению недобросовестных кондукторов ведется большая работа, для нас это важно, потому что это наша выручка и благосостояние нашего предприятия. По итогам сентября на предприятие поступило около 40 обращений по поводу обмана пассажиров кондукторами или неаккуратной езды, в связи с этим на предприятии была создана комиссия по разбору данных нарушений», — рассказал Альберт Мухаметшин.

Комиссия состоит из заместителей руководителей предприятия и сотрудников контрольно-ревизионной службы. Чтобы выявить фальшивые билеты, работники КРС проверяют работу кондукторов путем рейда в автобусах, а также при помощи видеокамер.

«На регулярной основе мы просматриваем видеоматериалы, отснятые камерами, если были выявлены нарушения, то в первый раз мы лишаем премии на 100%, а если водитель или кондуктор совершает повторное нарушение, то он сразу же увольняется с предприятия», — сообщил спикер.

Он добавил, что подобным образом было уволено четыре кондуктора и два водителя за недоверие к ним со стороны предприятия.

Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков рассказал, что в сентябре выявлено 75 фактов поддельных билетов в автобусах. 40 случаев помогли выявить пассажиры, которые писали обращения и звонили по телефонам, указанным в автобусе. 35 случаев выявили КРС, в том числе и тайные пассажиры.

«В итоге 58 кондукторов получили выговоры и лишены премии, 10 получили замечания, а 5 кондукторов и 2 водителя были уволены. Напомню, на базе ассоциации создан реестр работников, уволенных за нарушения трудовой дисциплины. Сейчас в реестре уже есть сведения о 6 бывших работниках. Уволенные сотрудники не смогут устроиться на предприятия, входящие в Ассоциацию», — подчеркнул Темляков.

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