Ильсур Метшин про БКК: «Все запустим в срок и на следующий год поедем по этой магистрали»

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Работы по строительству первого этапа Большого казанского кольца (БКК) выполнены на 30%. Они будут завершены в срок, и уже в следующем году жители и гости столицы Татарстана смогут проехать по новой магистрали, заверил в ходе состоявшегося сегодня пресс-тура глава города Ильсур Метшин.

Сейчас идут судебные разбирательства по пяти домам, которые пока остаются не расселенными. «Здесь [на первом этапе строительства БКК] мы столкнулись с отселением 75 жилых строений, среди которых были большие дома и коттеджи, буквально несколько в судах есть решений. Все работы идут по графику. Есть уверенность, что мы все запустим в срок и на следующий год поедем по этой магистрали, которую очень давно ждем», – отметил мэр Казани.

Стоимость работ по возведению первого участка БКК составляет около 2,3 млрд рублей. При этом из федерального бюджета поступит 1 млрд рублей, а остальные средства выделят из бюджета Татарстана. В текущем году на строительство первого этапа выделены 350 млн рублей из регионального бюджета и 350 млн рублей из федерального – в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«На сегодняшний день потрачено уже 500 млн рублей. Движение пускаем 30 августа 2020 года», – уточнил заместитель директора по строительству «Главтатдортранса» Руслан Мусин.

Сейчас на объекте работают более 20 единиц техники и примерно 140 человек, которые трудятся в две смены.

«Строительство будет продолжаться всю зиму. В данный момент ведутся работы по устройству буронабивных свай и бетонированию подпорных стен общей длиной 1,2 тыс. погонных метров. Работы начались 6 июля. Примерно 30% работ сейчас выполнены», – отметил гендиректор АО «Мосты РТ» Ринат Мухьянов.

Были сложности со сносом домов. Сейчас остались шесть строений, которые подлежат сносу. Владельцам предложили денежную компенсацию. Суммы отличались, потому что каждый объект индивидуален и расчеты носили индивидуальный характер, ведь расселялись садовые участки и частные жилые дома.

«На данный момент приняты решения по 57 объектам. Самое сложное – это судебные процессы, на сегодняшний день их пять. Сложность заключается в цене, потому что у людей на руках своя оценка, с которой они приходят в суд», – поведал заместитель начальника общего отдела администрации Вахитовского и Приволжского районов Руслан Валиев.

Суд назначил независимую судебную экспертизу, в рамках которой будет принято решение по строениям. Например, по домам на улице Борисковская пока нет ни одного судебного решения. Там 17 домов, которые попали в первый этап строительства. 14 из них выкуплены, а три находятся на стадии принятия решения, а именно – размежевания и вступления в наследство. С владельцами переговоры проведены, суммы им озвучены, и с ними они согласны», – добавил представитель районной администрации.

«Нам предстоит еще вторая [очередь] – от Борисковской выйти на Техническую, это мы будем делать в 2021 году. Там предстоит 86 домов снести», – пояснил мэр Казани.

По следующим 86 объектам работа с собственниками ведется, подготовлено постановление исполкома города о выкупе этих объектов, подытожил замначальника общего отдела администрации Вахитовского и Приволжского районов. Деньги на выкуп домов выделяются из бюджета столицы Татарстана.

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