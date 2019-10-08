(Набережные Челны, 8 октября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах назначили нового начальника отдела опеки и попечительства исполкома города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Должность руководителя отдела опеки и попечительства заняла Эльвира Валиева. Она начала трудовую деятельность в 1999 году учителем татарского языка и литературы в школе № 5. В 2011-м стала начальником отдела образования, культуры, молодежной политики и спорта администрации Комсомольского района. Последние два с половиной года работала заместителем главы этого района Челнов.

Ранее отдел опеки и попечительства возглавляла Роза Гернер. Она сейчас исполняет обязанности директора архивного отдела по вопросам обеспечения сохранности документов по личному составу.

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