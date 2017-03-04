Экономист КФУ: Освобождение ритейлеров от НДС за «просрочку» не простимулирует благотворительность

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Освобождение ритейлеров от уплаты налогов с просроченных товаров для передачи средств на благотворительные цели не будет работать на практике. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» высказал доктор экономических наук, профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Казанского федерального университета Игорь Кох.

«Большинство предприятий розничной торговли находится на разных упрощенных системах налогообложения, они и так не платят налог на прибыль и НДС напрямую. Я бы сказал, что данное предложение не слишком проработано с точки зрения экономики именно для самих предприятий торговли. Есть идея, чтобы стимулировать подобное поведение магазинов и продавцов. Но эта идея в данном виде практически работать не сможет», – объяснил он.

При этом в России действительно необходимо разработать нормативную базу для легализации бесплатной раздачи продуктов. Инициативы должны быть финансово поддержаны, в том числе и налоговыми методами, продолжил Кох.

«Какая там прибыль, если этот продукт безвозмездно передается на благотворительность? Там прибыль и не возникает у предприятия. Подобное стимулирование не будет работать», – добавил экономист.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила не взимать НДС и налог на прибыль с продуктов, у которых истекают сроки годности, если продовольственные товары были безвозмездно направлены на благотворительные цели. Согласно данным ассоциации, объединяющей крупных ритейлеров, потери продуктов питания в российских магазинах в среднем оцениваются в 2–6% от розничного товарооборота, пишет газета «Известия».

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