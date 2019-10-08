Троих человек при помощи дыхательных масок спасли из пожара в казанской пятиэтажке

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Троих человек при помощи дыхательных масок спасли из пожара в пятиэтажке на Авангардной в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 10.07 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на третьем этаже пятиэтажки на Авангардной горит квартира», – уточнили в МЧС.

На месте пожарные установили, что огонь охватил спальню на третьем этаже, а едкий черный дым заполнил коридоры и лестничную клетку дома.

В задымленной квартире пожарные обнаружили хозяина, которого с помощью маски спасаемого вывели на улицу и передали медикам «скорой». Еще двое жильцов дома были спасены с верхних этажей.

Площадь пожара составила 10 кв. метров. Причины происшествия устанавливаются.

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