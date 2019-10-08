Неисправные огнетушители и антисанитария: прокуратура РТ добилась закрытия детского учебного центра

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Прокуратура РТ добилась закрытия детского центра «Закамский просветительский центр имени Таджутдина Ялчыгола» в Заинске из-за выявленных нарушений санитарных и противопожарных норм. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что центр осуществляет деятельность по созданию условий для обучения и воспитания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ежедневно центр посещают от 10 до 15 детей. Время пребывания в нем детей составляет от 4 до 6 часов, где они обеспечиваются ежедневным питанием», – рассказал агентству Галиев.

Во время проверок в центре были выявлены серьезные нарушения: не были сформированы рацион питания детей и меню, отсутствовали документы на прием продуктов, суточная проба еды не отбиралась, а инвентарь хранился и обрабатывался не по саннормам.

Также надзорное ведомство выявило, что на нескольких этажах центра были неисправные огнетушители, в тамбуре складировали посторонние вещи, а на складе сухой продукции был установлен только один пожарный извещатель.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд и иском о приостановлении деятельности центра. Требования ведомства удовлетворены в полном объеме.



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