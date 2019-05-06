С казанского ПАТП-2 за сентябрь уволили 76 кондукторов

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). По итогам сентября с ПАТП-2 в Казани по разным причинам уволили 76 кондукторов. Об этом на пресс-конференции рассказал директор автотранспортного предприятия Альберт Мухаметшин.

«По итогам сентября с нашего предприятия уволены 76 кондукторов. Причины, конечно, есть разные, но в основном – то, что люди не везли выручку, а она у нас фиксированная. Кондуктора и водители должны привозить ту выручку, которая предусмотрена планом», – объяснил спикер.

При этом он заявил, что предприятие старается увольнять недобросовестных сотрудников, которые обманывают пассажиров и не приносят дохода.

«Мы заинтересованы в том, чтобы у нас работали сотрудники, которые именно хотят работать, а не те, которые пришли, нечестным образом поработали и ушли. Поэтому мы проводим инструктажи и стажировки с кондукторами, а также следим за их работой», – заключил Альберт Мухаметшин.

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