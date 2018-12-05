(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Семеро футболистов «Рубина» отправились в расположение своих сборных. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Павел Могилевец отправился в расположение сборной России и уже провел первую тренировку в Новогорске, Видар Кьяртанссон присоединился к сборной Исландии, Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия влились в ряды сборной Грузии.

Защитник Данил Степанов в составе молодежной сборной России продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2021 года, а Илья Агапов и Никита Макаров вызваны в юношескую сборную России U18.

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