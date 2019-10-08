«Татнефть» открыла информационный центр по проекту развития Миннибаевского ГПЗ

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). В Альметьевске сегодня открылся информационный центр «Татнефти», посвященный модернизации Миннибаевского газоперерабатывающего завода (МГПЗ), на базе которого планируется открыть первое в России производство малеинового ангидрида. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы «Татнефти» Айгуль Алпарова.

«Наш информационный центр открыт для того, чтобы ответить на все вопросы, интересующие жителей района по поводу планов развития Миннибаевского ГПЗ. К сожалению, в некоторых СМИ и соцсетях появляются искаженные и вырванные из контекста сведения. Люди имеют право знать правду, поэтому мы и решили открыть постоянно действующий информационный центр, который поможет снять все опасения», – сказала Алпарова.

По ее словам, на сайте «Татнефти» размещен документ, касающийся оценки воздействия на окружающую среду планируемого производства малеинового ангидрида. «Мы ожидаем, что у населения будут вопросы по этому поводу и что именно в информационном центре жители смогут получить всю необходимую информацию», – уточнила собеседница агентства.

«Мы очень рады, что население беспокоится об экологии района, о развитии производств. В свою очередь у нас нет никаких секретов, мы готовы предоставить всю необходимую информацию», – добавила она.

Компания «Татнефть» планирует провести 8 ноября общественные слушания по строительству первой очереди газохимического комплекса, который будет включать установку по выпуску малеинового ангидрида. На слушаниях планируется обсудить в том числе и те вопросы, которые альметьевцы зададут при посещении информационного центра «Татнефти».

Как отметила Алпарова, в информационном центре «Татнефти» также будет размещена вся необходимая информация по поводу возможностей новой особой экономической зоны «АлмА». «В нашем инфоцентре представители малого и среднего бизнеса смогут узнать о тех льготах и преференциях, которые они смогут получить, будучи резидентами ОЭЗ “АлмА“», – пояснила руководитель пресс-службы «Татнефти».

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», ПАО «Татнефть» планирует до 2023 года вложить 16 млрд рублей в модернизацию Миннибаевского ГПЗ, обновлению подвергаются все элементы технологической схемы предприятия. Уже в I квартале 2020 года будет завершена реконструкция факельной системы, которая позволит сократить выбросы в атмосферу на 1,9 тыс. тонн в год. Суммарные инвестиции только в этот проект составят около 1,4 млрд рублей. Кроме того, до 2022 года на МГПЗ будет проведена глубокая модернизация криогенной установки, что позволит добиться снижения выбросов благодаря выделению из попутного нефтяного газа фракций гелия, этана и метана. А в 2023-м на предприятии завершится реконструкция установки очистки газа от сероводорода стоимостью 2,5 млрд рублей, что также будет способствовать сокращению выбросов. В целом после модернизации Миннибаевского ГПЗ выбросы в атмосферу загрязняющих веществ будут сокращены на 59%, с 13,9 до 5,6 тонны в год, что позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в районе.

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