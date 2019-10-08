Казанский школьник попал под машину, перебегая дорогу в неположенном месте

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Казанский 12-летний школьник попал под машину, перебегая дорогу в неположенном месте. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 8.00 36-летний водитель автомобиля "Шевроле Лачетти" напротив дома № 30 по улице Бигичева, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 12-летнего школьника, который переходил проезжую часть в неустановленном месте», – рассказали в ГИБДД.

В аварии ребенок получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу, где медики диагностировали у школьника травму связок, ушибы и гематомы головы.



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