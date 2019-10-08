ВСК выплатила 385 млн рублей в связи со взрывом и пожаром на ледоколе «Виктор Черномырдин»

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). САО «ВСК» завершила урегулирование убытка в связи со взрывом и пожаром на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин».



27 ноября 2018 года при проведении работ на палубе строящегося ледокола в непосредственной близости от цистерны, заправленной тяжелым топливом, произошло воспламенение горючих паров и взрыв. В результате взрыва произошел разлив топлива из цистерны и возник пожар. Повреждения получили корпус судна и смонтированное оборудование. Пострадали двое рабочих.

По результатам осмотров поврежденного судна и изучения документов стоимость восстановления определена в размере 385 млн рублей. Событие признано страховым случаем. Страховое возмещение выплачено в полном объёме.

«Качественное урегулирование страховых событий – одна из главных задач страховщика. Благодаря страхованию наши клиенты всегда могут рассчитывать на надежную защиту в случае непредвиденных обстоятельств. Полис ВСК позволяет получить компенсацию ущерба в сжатые сроки и возместить финансовые потери», – отметил председатель совета директоров Страхового дома «ВСК» Сергей Цикалюк.

Страховой дом «ВСК» работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании включает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств.

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