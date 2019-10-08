(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске будут судить мужчину, который изнасиловал у детсада женщину и украл у нее 300 рублей и банковскую карту. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, в ночь на 15 июля 38-летний житель Нижнекамска, будучи в нетрезвом виде, напал на 28-летнюю женщину возле детского сада № 95 на проспекте Мира. Злоумышленник ударил потерпевшую по лицу и, угрожая предметом, похожим на электрошокер, надругался над ней», – уточнил Галиев.

После этого злоумышленник забрал у своей жертвы 300 рублей и банковскую карту, с которой позже снял полторы тысячи рублей.

Свою вину нижнекамец признал лишь частично, убеждая следствие, что половой акт был по обоюдному согласию.

Мужчине предъявлены обвинения по статьям «Изнасилование» и «Разбой». На время следствия подозреваемого поместили в СИЗО. Уголовное дело передано в суд.

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