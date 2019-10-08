WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

8 октября 2019, 10:25

Происшествия

В Нижнекамске будут судить мужчину, который изнасиловал у детсада женщину и украл у нее 300 рублей

Рекомендуем

Происшествия

В Нижнекамске будут судить мужчину, который изнасиловал у детсада женщину и украл у нее 300 рублей

38-летний мужчина свою вину признал лишь частично, убеждая следствие, что половой акт был по обоюдному согласию.

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске будут судить мужчину, который изнасиловал у детсада женщину и украл у нее 300 рублей и банковскую карту. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, в ночь на 15 июля 38-летний житель Нижнекамска, будучи в нетрезвом виде, напал на 28-летнюю женщину возле детского сада № 95 на проспекте Мира. Злоумышленник ударил потерпевшую по лицу и, угрожая предметом, похожим на электрошокер, надругался над ней», – уточнил Галиев.

После этого злоумышленник забрал у своей жертвы 300 рублей и банковскую карту, с которой позже снял полторы тысячи рублей.

Свою вину нижнекамец признал лишь частично, убеждая следствие, что половой акт был по обоюдному согласию.

Мужчине предъявлены обвинения по статьям «Изнасилование» и «Разбой». На время следствия подозреваемого поместили в СИЗО. Уголовное дело передано в суд.  

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Дым над «зоной» и бунт осужденных: в Татарстане прошли учения в ИК № 10
Новости дня
10:48
Новые типовые детские лагеря возведут в Казани и в Камском Устье

Предполагается, что новые лагеря зададут определенный стандарт строительства подобных сооружений.

10:40
ВСК выплатила 385 млн рублей в связи со взрывом и пожаром на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Инцидент на палубе строящегося ледокола произошел 27 ноября 2018 года.

10:37
Ребенка, которого изрезала мать в Набережных Челнах, в ближайшие дни перевезут в ДРКБ

Врачам удалось стабилизировать состояние мальчика и сохранить функции рук и ног.

10:36
Татарстанские каналы продолжат вещать в «аналоге» после перехода республики на «цифру»

Смотреть местные передачи зрители смогут на новых телевизорах или при подключении приставки.

10:25
В Нижнекамске будут судить мужчину, который изнасиловал у детсада женщину и украл у нее 300 рублей

38-летний мужчина свою вину признал лишь частично, убеждая следствие, что половой акт был по обоюдному согласию.

10:24
Почти 180 тыс. татарстанских детей отдохнули в летних лагерях

В этом году республика выделила на финансирование оздоровительной кампании на 78 млн рублей больше, чем в прошлом.

10:18
Ко второму этапу строительства Большого казанского кольца планируют снести 86 домов

Вторая очередь кольца предполагает возведение участка дороги от улицы Борисковская до улицы Тихорецкая.

10:04
Спутниковые операторы не будут взимать плату с жителей РТ, которые не могут принимать «цифру»

В «аналоге» остаются еще 277 домохозяйств Татарстана.

10:00
Количество электронных терминалов в РТ растет вдвое быстрее банкоматной сети

За год число POS-терминалов в республике достигло 69 тыс. штук, отметили в Нацбанке РТ.

09:50
В России могут перестать производить крафтовое пиво
09:41
Дым над «зоной» и бунт осужденных: в Татарстане прошли учения в ИК № 10

По легенде учений, осужденные устроили массовые беспорядки и выдвинули администрации колонии ряд требований.

09:24
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин рассмотрел 20 вопросов избирателей

По ряду проблем, которые не удалось решить на месте, парламентарий составит депутатские запросы.

09:01
Тело женщины, которую искали больше суток, нашли в Каме в Татарстане

Погибшую 57-летнюю женщину обнаружили в 50 метрах от берега вблизи населенного пункта Лебяжье.

09:00
Нацбанк по РТ: На каждого работающего татарстанца приходится по 3-4 банковские карты

За год жители республики нарастили объемы операций по своим картам на треть.

08:40
Борис Менделевич: Исследование лауреатов «нобелевки» по медицине позволит спасти миллионы жизней

В понедельник, 7 октября, стали известны имена обладателей Нобелевской премии по медицине и физиологии.

08:24
Первый этап Большого казанского кольца планируют завершить ко дню празднования столетия ТАССР

На первом этапе строительства БКК от ул. Мидхата Булатова до ул. Борисковская работают около 140 специалистов в две смены.

08:15
В Сабинском районе РТ фура вылетела с моста в реку, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло накануне вечером на автодороге Богатые Сабы – Лесхоз.

08:00
Электронные платежи в расчетах татарстанцев обогнали по популярности наличные

Доля банковских карт в республике растет благодаря современной платежной инфраструктуре, отметили в Отделении Банка России по Республике Татарстан.

07:53
Минэкономразвития предложило увеличить налоги на малый бизнес
07:48
Минниханов примет участие в чествовании отличившихся тружеников села

В Татарстане собрано более 4,2 млн тонн зерна без учета кукурузы.

07:05
В Нижнекамске восстанавливают лес, заложенный купцами Стахеевыми

В рамках акции «Сохраним лес» нижнекамцы высадили 400 берез.

06:21
В Альметьевске установлен памятник народной артистке РТ Закие Туишевой

Почетный гражданин Альметьевска Закия Туишева скончалась 26 декабря 2018 года.

05:07
Два пестречинских событийных фестиваля вышли в общенациональный финал премии Russian Event Awards

В региональном этапе приняли участие 310 проектов из 19 регионов России. К защите допустили 176 событийных фестивалей.

04:45
Мензелинский драмтеатр представит два спектакля на сцене «Москонцерт Холла»

Москвичам представят комедию «Кыз урлау» («Похищение девушки») и трагедию «Иблис» («Дьявол»).

03:10
Жители Альметьевска и Нижнекамска смогут попасть на прием к детскому омбудсмену без записи

Вместе с уполномоченным на вопросы заявителей ответят представители министерств и ведомств.

События