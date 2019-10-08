Ко второму этапу строительства Большого казанского кольца планируют снести 86 домов

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В столице Татарстана ко второму этапу строительства Большого казанского кольца, который предполагает возведение участка дороги от улицы Борисковская до улицы Тихорецкая, планируют снести 86 домов. Об этом в ходе пресс-тура сообщил журналистам глава города Ильсур Метшин.

«Нам предстоит еще вторая [очередь] – от Борисковской выйти на Техническую (улица Техническая пересекается с улицей Тихорецкая – прим. Т-и), это мы будем делать в 2021 году. Там предстоит 86 домов снести», – объяснил мэр Казани.

Сейчас строители ведут инженерные изыскания на территории, по которой пройдет вторая очередь Большого казанского кольца. Кроме того, они заняты разработкой проектной документации и сметы.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первый этап Большого казанского кольца планируют завершить ко дню празднования столетия ТАССР.

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