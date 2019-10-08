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Татар-информ

8 октября 2019, 22:26

ОбществоКультура

Стихи Тукая и Гете прозвучали в центре Франкфурта

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ОбществоКультура

Стихи Тукая и Гете прозвучали в центре Франкфурта

Для многих немецких слушателей поэзия Тукая стала настоящим открытием.

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Стихи Габдуллы Тукая и Иоганна Вольфганга Гете на языках оригинала прозвучали в музыкальной школе, расположенной в центре Франкфурта-на-Майне.

Союз татарских женщин Германии «Ханым» постарался провести параллели между двумя поэтами. Участники и слушатели в зале также представляли два народа – местных немцев и татар, съехавшиеся из разных точек Германии и Бельгии, сообщает пресс-служба объединения «Татары Бельгии».

В родном городе немецкого классика многие улицы названы в его честь, его имя носят учебные заведения, литературные дома, всевозможные фестивали. С именем Тукая в Татарстане также связаны многие места, большие и малые праздники, премии и учреждения культуры.



В начале вечера прозвучали произведения Тукая, посвященные судьбе родины и народа. Затем прозвучали произведения Гете. Сценарий был построен на символическом диалоге двух поэтов, которые как бы рассказывали друг другу о своем мировосприятии.

Татарские стихи читал девятилетний школьник по имени Тукай – уроженец Франкфурта. Его мать Гульнур Даутова, лидер общественной организации «Ханым», является истинной любительницей поэзии. Прочитал произведения на татарском и Ильшат Шарафутдинов, студент одного из немецких вузов.

Представленные на вечере стихи Гете были посвящены любви. Их читала на своем родном немецком языке Александра Дорнхоф. Диалог поэтов был понятен всем гостям вечера.

На всех участниках событие оставило эмоциональный отпечаток, а для многих немецких слушателей поэзия Тукая стала настоящим открытием.

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