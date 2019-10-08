Дым над «зоной» и бунт осужденных: в Татарстане прошли учения в ИК № 10

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). На территории возле исправительной колонии № 10 в Менделеевске прошли масштабные учения по пресечению массовых беспорядков со стороны осужденных. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

«По легенде, осужденные, содержащиеся в ИК №10, организовали групповое неповиновение законным требованиям сотрудников администрации и выдвинули им ряд требований», – рассказали в пресс-службе управления.

Возле колонии по сигналу тревоги были собраны все подразделения, развернут штаб, где сотрудники УФСИН вместе полицейскими и сотрудниками Росгвардии четко расписали порядок действия при бунте.

Поставленные на учениях задачи успешно выполнены.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.