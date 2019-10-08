WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

8 октября 2019, 09:24

ПолитикаОбщество

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин рассмотрел 20 вопросов избирателей

Рекомендуем

ПолитикаОбщество

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин рассмотрел 20 вопросов избирателей

По ряду проблем, которые не удалось решить на месте, парламентарий составит депутатские запросы.

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). За время региональной недели, с 30 сентября по 6 октября, депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Хайруллин организовал приемы граждан в трех районах республики: Нижнекамском, Алькеевском и Нурлатском.

Угон автомобиля, получение ежегодных пяти центнеров зерна, выплата дорожных субсидий, газоснабжение домов, благоустройство дворов, выплаты пенсий сельским труженикам, субсидии на строительство домов, проведение воды к участкам, выделенным многодетным семьям, – с такими вопросами обращались к парламентарию избиратели Нижнекамского округа.

«Как правило, к депутату люди приходят не только с вопросами, которые требуют решения на законодательном уровне, но и с личными, житейскими проблемами. И таких, как правило, большинство, это тоже нормально. Все-таки у населения остается еще так называемая “советская“ ментальность. Мы стараемся оказать поддержку всем обратившимся. Какие-то вопросы решаются сразу, какие-то берем в работу, так как требуются дополнительные пояснения соответствующих структур. Но подчеркну – нет ни одного обращения, которое бы осталось без ответа. Это очень важно. Как правило, очень помогают приглашенные на прием представители районных администраций и специалисты управлений», – рассказал Айрат Хайруллин.

Так, жителю Нурлатского района, который пожаловался на недостаточное реагирование полиции на заявления об угоне, было дано разъяснение приглашенным на прием представителем органов внутренних дел. Как выяснилось, в деле может быть замешан несовершеннолетний сын пострадавшего, который, со слов подозреваемого, сам отдал ключи от автомобиля. По факту происшествия заведено дело, идет расследование, автомобиль находится на штрафстоянке.

С помощью заместителя начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия Нурлатского района удалось разъяснить ситуацию еще одного местного жителя. Его вопрос касался выплаты по сертификатам передовикам. Ответ, что перевод средств будет произведен в течение десяти дней, его устроил.

По проблеме жителя села Базарные Матаки Алькеевского района было решено составить депутатский запрос в Министерство здравоохранения РТ. По словам сельчанина, с декабря 2018 года ему не могут установить диагноз, больничный закрыли, а состояние здоровья работать не позволяет.

Все проблемы граждан, которые не удалось решить на месте, взяты депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным в работу. По некоторым из них будут составлены депутатские запросы, по мере поступления ответов на них заявители незамедлительно будут извещены. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Новые типовые детские лагеря возведут в Казани и в Камском Устье
Новости дня
10:51
Казанский школьник попал под машину, перебегая дорогу в неположенном месте

12-летнего ребенка с повреждением связок ушибами и гематомами головы доставили в больницу.

10:48
Новые типовые детские лагеря возведут в Казани и в Камском Устье

Предполагается, что новые лагеря зададут определенный стандарт строительства подобных сооружений.

10:40
ВСК выплатила 385 млн рублей в связи со взрывом и пожаром на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Инцидент на палубе строящегося ледокола произошел 27 ноября 2018 года.

10:37
Ребенка, которого изрезала мать в Набережных Челнах, в ближайшие дни перевезут в ДРКБ

Врачам удалось стабилизировать состояние мальчика и сохранить функции рук и ног.

10:36
Татарстанские каналы продолжат вещать в «аналоге» после перехода республики на «цифру»

Смотреть местные передачи зрители смогут на новых телевизорах или при подключении приставки.

10:25
В Нижнекамске будут судить мужчину, который изнасиловал у детсада женщину и украл у нее 300 рублей

38-летний мужчина свою вину признал лишь частично, убеждая следствие, что половой акт был по обоюдному согласию.

10:24
Почти 180 тыс. татарстанских детей отдохнули в летних лагерях

В этом году республика выделила на финансирование оздоровительной кампании на 78 млн рублей больше, чем в прошлом.

10:18
Ко второму этапу строительства Большого казанского кольца планируют снести 86 домов

Вторая очередь кольца предполагает возведение участка дороги от улицы Борисковская до улицы Тихорецкая.

10:04
Спутниковые операторы не будут взимать плату с жителей РТ, которые не могут принимать «цифру»

В «аналоге» остаются еще 277 домохозяйств Татарстана.

10:00
Количество электронных терминалов в РТ растет вдвое быстрее банкоматной сети

За год число POS-терминалов в республике достигло 69 тыс. штук, отметили в Нацбанке РТ.

09:50
В России могут перестать производить крафтовое пиво
09:41
Дым над «зоной» и бунт осужденных: в Татарстане прошли учения в ИК № 10

По легенде учений, осужденные устроили массовые беспорядки и выдвинули администрации колонии ряд требований.

09:24
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин рассмотрел 20 вопросов избирателей

По ряду проблем, которые не удалось решить на месте, парламентарий составит депутатские запросы.

09:01
Тело женщины, которую искали больше суток, нашли в Каме в Татарстане

Погибшую 57-летнюю женщину обнаружили в 50 метрах от берега вблизи населенного пункта Лебяжье.

09:00
Нацбанк по РТ: На каждого работающего татарстанца приходится по 3-4 банковские карты

За год жители республики нарастили объемы операций по своим картам на треть.

08:40
Борис Менделевич: Исследование лауреатов «нобелевки» по медицине позволит спасти миллионы жизней

В понедельник, 7 октября, стали известны имена обладателей Нобелевской премии по медицине и физиологии.

08:24
Первый этап Большого казанского кольца планируют завершить ко дню празднования столетия ТАССР

На первом этапе строительства БКК от ул. Мидхата Булатова до ул. Борисковская работают около 140 специалистов в две смены.

08:15
В Сабинском районе РТ фура вылетела с моста в реку, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло накануне вечером на автодороге Богатые Сабы – Лесхоз.

08:00
Электронные платежи в расчетах татарстанцев обогнали по популярности наличные

Доля банковских карт в республике растет благодаря современной платежной инфраструктуре, отметили в Отделении Банка России по Республике Татарстан.

07:53
Минэкономразвития предложило увеличить налоги на малый бизнес
07:48
Минниханов примет участие в чествовании отличившихся тружеников села

В Татарстане собрано более 4,2 млн тонн зерна без учета кукурузы.

07:05
В Нижнекамске восстанавливают лес, заложенный купцами Стахеевыми

В рамках акции «Сохраним лес» нижнекамцы высадили 400 берез.

06:21
В Альметьевске установлен памятник народной артистке РТ Закие Туишевой

Почетный гражданин Альметьевска Закия Туишева скончалась 26 декабря 2018 года.

05:07
Два пестречинских событийных фестиваля вышли в общенациональный финал премии Russian Event Awards

В региональном этапе приняли участие 310 проектов из 19 регионов России. К защите допустили 176 событийных фестивалей.

04:45
Мензелинский драмтеатр представит два спектакля на сцене «Москонцерт Холла»

Москвичам представят комедию «Кыз урлау» («Похищение девушки») и трагедию «Иблис» («Дьявол»).

События