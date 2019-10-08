Депутат Госдумы Айрат Хайруллин рассмотрел 20 вопросов избирателей

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). За время региональной недели, с 30 сентября по 6 октября, депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Хайруллин организовал приемы граждан в трех районах республики: Нижнекамском, Алькеевском и Нурлатском.

Угон автомобиля, получение ежегодных пяти центнеров зерна, выплата дорожных субсидий, газоснабжение домов, благоустройство дворов, выплаты пенсий сельским труженикам, субсидии на строительство домов, проведение воды к участкам, выделенным многодетным семьям, – с такими вопросами обращались к парламентарию избиратели Нижнекамского округа.

«Как правило, к депутату люди приходят не только с вопросами, которые требуют решения на законодательном уровне, но и с личными, житейскими проблемами. И таких, как правило, большинство, это тоже нормально. Все-таки у населения остается еще так называемая “советская“ ментальность. Мы стараемся оказать поддержку всем обратившимся. Какие-то вопросы решаются сразу, какие-то берем в работу, так как требуются дополнительные пояснения соответствующих структур. Но подчеркну – нет ни одного обращения, которое бы осталось без ответа. Это очень важно. Как правило, очень помогают приглашенные на прием представители районных администраций и специалисты управлений», – рассказал Айрат Хайруллин.

Так, жителю Нурлатского района, который пожаловался на недостаточное реагирование полиции на заявления об угоне, было дано разъяснение приглашенным на прием представителем органов внутренних дел. Как выяснилось, в деле может быть замешан несовершеннолетний сын пострадавшего, который, со слов подозреваемого, сам отдал ключи от автомобиля. По факту происшествия заведено дело, идет расследование, автомобиль находится на штрафстоянке.

С помощью заместителя начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия Нурлатского района удалось разъяснить ситуацию еще одного местного жителя. Его вопрос касался выплаты по сертификатам передовикам. Ответ, что перевод средств будет произведен в течение десяти дней, его устроил.

По проблеме жителя села Базарные Матаки Алькеевского района было решено составить депутатский запрос в Министерство здравоохранения РТ. По словам сельчанина, с декабря 2018 года ему не могут установить диагноз, больничный закрыли, а состояние здоровья работать не позволяет.

Все проблемы граждан, которые не удалось решить на месте, взяты депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным в работу. По некоторым из них будут составлены депутатские запросы, по мере поступления ответов на них заявители незамедлительно будут извещены.

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