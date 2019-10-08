Тело женщины, которую искали больше суток, нашли в Каме в Татарстане

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Тело пропавшей в минувшее воскресенье 57-летней женщины нашли в Каме в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 17.50 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в воскресенье днем, 6 октября, 57-летняя жительница населенного пункта Лебяжье ушла из дома и не вернулась», – уточнили в МЧС.

Тело женщины было обнаружено спасателями ЗПСО № 3 около семи часов вечера в 50 метрах от берега в Каме. Погибшую доставили на берег и передали полицейским.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.