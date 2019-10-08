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Татар-информ

8 октября 2019, 09:01

Происшествия

Тело женщины, которую искали больше суток, нашли в Каме в Татарстане

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Происшествия

Тело женщины, которую искали больше суток, нашли в Каме в Татарстане

Фото: МЧС Татарстана

Погибшую 57-летнюю женщину обнаружили в 50 метрах от берега вблизи населенного пункта Лебяжье.

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Тело пропавшей в минувшее воскресенье 57-летней женщины нашли в Каме в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 17.50 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в воскресенье днем, 6 октября, 57-летняя жительница населенного пункта Лебяжье ушла из дома и не вернулась», – уточнили в МЧС.

Тело женщины было обнаружено спасателями ЗПСО № 3 около семи часов вечера в 50 метрах от берега в Каме. Погибшую доставили на берег и передали полицейским. 

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