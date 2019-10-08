Минэкономразвития предложило увеличить налоги на малый бизнес

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Минэкономразвития России предложило повысить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с Налоговым кодексом, министерство каждый год проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.

В соответствии с проектом, коэффициент-дефлятор для применения налога на вмененный доход (ЕНВД) планируется повысить с 1,915 до 2,009. Показатель для торгового сбора предложили повысить с 1,317 до 1,382, для патентной системы — с 1,518 до 1,592.

Для расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) предлагается использовать коэффициент 1,813, тогда как в 2018 году он составил 1,729.

Следовательно, указанные коэффициенты увеличатся на 4,9%.

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