Минниханов примет участие в чествовании отличившихся тружеников села

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана сегодня проведет чествование лучших земледельцев, животноводов и механизаторов Татарстана по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики.

«Президент Татарстана планирует принять участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», — отметили в пресс-службе.

Как уточнила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, руководитель республики всегда уделяет личное внимание вопросам развития сельскохозяйственной отрасли. «Еженедельно Президенту РТ докладывают о ситуации в сельском хозяйстве и животноводстве. Особую роль он всегда отводит труженикам села, поэтому ежегодно старается лично присутствовать на их чествовании», — отметила Галимова.

Чествование сельчан состоится в ГТРК «Корстон». На мероприятие приглашены ветераны отрасли и представители отличившихся муниципальных районов, предприятий агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, сервисных организаций. В холле будет представлена фотовыставка «Люди труда».

Как ранее сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, в Татарстане по ранним зерновым культурам собрано 4 млн 250 тыс. тонн урожая, еще порядка 200 тыс. тонн планируется получить с кукурузы. Лидером текущей уборочной кампании признан Тукаевский район, где валовой сбор зерна составил 175 тыс. тонн, а урожайность — 40,4 центнеров с га. Вторым по урожайности стал Мамадышский район — 40,2 центнеров с га. Здесь намолочено 135 тыс. тонн нового урожая. Высокие показатели урожайности также отмечены в Заинском и Актанышском (40 центнеров с га) районах.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.