Борис Менделевич: Исследование лауреатов «нобелевки» по медицине позволит спасти миллионы жизней

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Ученые Питер Рэтклиф, Уильям Келин-младший и Грегг Семенца стали лауреатами Нобелевской премии 2019 года по медицине и физиологии. Их исследование о том, как клетки адаптируются к изменениям уровня кислорода в окружающей среде, поможет спасти миллионы человеческих жизней. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ от РТ Борис Менделевич.

«Эта проблема поднималась уже давно. Благодаря открытию исследователям удалось понять, каким образом и какие биохимические и генетические пути включаются в ответ на изменение уровня кислорода в крови. Таким образом, становится понятен механизм патогенеза (механизм развития) многих заболеваний: онкологических, ишемического инсульт, инфаркта миокарда», — прокомментировал собеседник агентства, отметив, что таким образом можно будет подобрать «правильное» лечение и спасти миллионы человеческих жизней.

Нобелевская премия ежегодно присуждается за выдающиеся научные исследования, изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Лауреатов премии в области физики объявят 8 октября, 9 октября станет известно имя обладателя награды области химии, 10 октября — в области литературы за 2018-й и 2019 годы. Лауреата премии мира огласят 11 октября, а премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля присудят 14 октября.

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