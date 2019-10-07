Зелеными насаждениями пополнились аллея Героев и парк «Ушковские острова» в Менделеевске

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Жители Менделеевска присоединились к республиканской природоохранной акции «Неделя леса». Городу было выделено 600 саженцев рябин, лип и елей, пишут «Менделеевские новости».





Менделеевцы на территориях зеленых зон выкапывали лунки, а затем бережно сажали деревья. Этой осенью в рамках экологической акции зелеными насаждениями пополнились аллея Героев, парк «Ушковские острова» и остальные улицы города.





Республиканская природоохранная акция «Неделя леса» проходит с 2017 года. Ее цель – воспитать бережное отношение к лесу, привлечь общество к проблемам его сохранения, приумножить лесные ресурсы.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Заинске было высажено 700 деревьев – тополей и елей.

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